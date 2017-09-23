Торонто, Канада, 23 сентября, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Советы канадской стороны в вопросах мирного урегулирования ситуации в Донбассе с опорой на миротворческую миссию ООН могут быть полезны Киеву, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

Комментируя итоги встречи с Трюдо, украинский президент отметил, что общение было продуктивным. Он назвал Киев и Оттаву партнерами по ряду направлений.

«Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании, — сказал он. — В этом стремлении опыт и советы наших канадских друзей были бы для нас очень полезными».

Напомним, визит Порошенко в Торонто состоялся 22 сентября. Предыдущая встреча с Трюдо прошла в украинской столице в июле 2016 года.

Одной из тем нынешних переговоров стало осуждение России за «аннексию Крыма».

«Канада будет продолжать давить на Россию, в том числе используя имеющиеся санкции, чтобы российская сторона уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью выполняла Минские договоренности», — говорится в заявлении пресс-службе украинского лидера.

Другая тема, поднятая на переговорах — инициатива Москвы по введению миротворческих сил на линию разграничения в Донбассе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи с Трюдо Порошенко заявил, что российский вариант введения миротворческого контингента реализован не будет.

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