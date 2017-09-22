Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 сентября, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Власти закрыли все общественные здания, перекрыли дороги и ввели войска в ряд районов Рио-де-Жанейро в ответ на новую вспышку нарковойны в фавелах, передает Associated Press.

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В настоящий момент известно, что 950 военных дополнительно направлены на подавление беспорядков в фавелу Росинья, где уже действует спецназ военной полиции.

Также перестрелки происходят в фавелах Алемао, Дона Марту, Вила Кеннеди и Чапеу Мангейра. Число погибших и раненых в результате нарковойны в фавелах не известно.

Дополнительно сообщается, что беспорядки в фавелах не должны повлиять на проведение фестиваля Rock in Rio, который походит на площадках в более респектабельных районах Рио-де-Жанейро.

Организаторы фестиваля обещают, что концерты Bon Jovi, Guns N 'Roses и Red Hot Chili Peppers пройдут по расписанию.