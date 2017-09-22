Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2017, 02:33 — ИА Регнум. На данный момент семь из 15 стран-членов Совета безопасности ООН выступили за проведение открытого заседания по Мьянме с участием генсека ООН Антониу Гутерриша на следующей неделе, передает Reuters.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

За проведение открытого заседания выступили США, Великобритания, Швеция, Франция, Египет, Сенегал и Казахстан.

С конца августа СБ ООН дважды проводил закрытые заседания, посвященные насилию в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме. Совбез осудил насилие, однако совещания так и не закончились принятием какой-либо резолюции.

Напомним, резкий рост насилия в отношении мусульман-рохинджа в штате Ракхайн в Мьянме наблюдается с 25 августа. Жертвами столкновений с военными стали сотни рохинджа, более 400 тыс. стали беженцами в соседний Бангладеш.

19 сентября лидер бирманской правящей партии Аун Сан Су Чжи признала, что в штате Ракхайн «действительно нарушаются права человека». Тем не менее, насилие в отношении рохинджа пока не остановлено.