Москва, 23 сентября, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Планы Киева по размещению миротворческого контингента ООН на всей территории Донбасса нацелены на «зачистку» ДНР и ЛНР руками Запада и относятся к разряду фантазий, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

«Порошенко хочет «зачистить» Донбасс с помощью ООН. Но не зачистит. Ни одна резолюция такого рода не будет поддержана Россией, — написал Пушков. — Пусть грезит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября украинский президент Петр Порошенко, находясь в Торонто (Канада), заявил, что в Донбассе будет реализован украинский сценарий размещения контингента миротворческой миссии ООН. Российская инициатива в предложенном Москвой варианте не будет реализована.

Напомним, Москвой инициировано размещение миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе. Российская сторона внесла это предложение, чтобы обезопасить представителей миссии ОБСЕ, находящихся на линии разграничения.

Киев не согласен на такой вариант, требуя разместить миротворцев по всему Донбассу — вплоть до российской границы.