Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Заявления из Вашингтона о наличии доказательств «вмешательства» России в президентские выборы вызывают большие сомнения, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя заявление американского государственного секретаря Рекса Тиллерсона о наличии доказательств «вмешательства» России в минувшие президентские выборы в США, Лавров пояснил: ничего конкретного Вашингтон не предъявил.

Лавров подчеркнул, что прямо спрашивал у американского коллеги, чем он может доказать обвинения из Вашингтона. Тиллерсон ответил: «Не могу ничего тебе показать, потому что это секретная информация».

«Знаете, я в это не могу поверить», — дал свою оценку Лавров.

Лавров отметил, что вопрос о влиянии Москвы на кампанию президента США Дональда Трампа Вашингтоном затянут.

«По вмешательству в выборы, хотя скоро будет год как работают различные комиссии, никто, никогда, нигде не предъявил нам ни одного факта», — сказал он.

Напомним, 22 сентября официальный представитель американского Государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что «Россия вмешивалась в выборы в США, это недопустимо».

Очередное обвинение Госдепа США разместилось в ряду предыдущих бездоказательных нападок. Отметим, что Лавров за последние несколько дней не раз отмечал, что Вашингтон делает свои заявления, не заботясь об аргументации.

В частности, одно из бездоказательных обвинений касалось претензий по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).