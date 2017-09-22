Афины , 23 сентября, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Греческий Верховный суд принял решение в отношении двух беженцев из Сирии, которые прибыли в Грецию из Турции в июле 2016 года, о возвращении их на территорию Турции, передает Associated Press.

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Согласно решению суда, беженцам в Турции не угрожает применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращения, вследствие чего они могут быть беспрепятственно депортированы в соответствии с договором 2016 года.

Отмечается, что решение Верховного суда может стать прецедентным для рассмотрения исков в отношении десятков тысяч беженцев из Сирии, которые ожидают своей участи на греческом острове Лесбос.

Напомним, по договору между Турцией и странами Евросоюза в 2016 году произошло окончательное «закрытие» потока беженцев с Ближнего Востока по так называемому «Балканскому маршруту».

За весь 2017 год на территорию Греции из Турции проникли только 18 400 нелегальных мигрантов, в то время как ранее число беженцев с Ближнего Востока могло достигать миллиона в год.