Эрдоган обсудил с военными угрозу Иракского Курдистана
Анкара, 23 сентября, 2017, 01:30 — ИА Регнум. В Анкаре прошло заседание Совета безопасности Турции — основной темой встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и военных стал предстоящий референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана, передает Associated Press.
Конкретные решения заседания, продолжавшегося три часа, не озвучиваются. Согласно заявлению, сделанному после встречи, Турция намерена «защищать свои права», вытекающие из международных соглашений, а также двусторонних соглашений с Ираком.
Напомним, на 25 сентября запланирован референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана.
Правительство иракского региона не стало переносить дату референдума, несмотря на протесты правительства Ирака и высшего руководства Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября против референдума Иракского Курдистана также выступил президент США Дональд Трамп — он озвучил свою позицию в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.
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