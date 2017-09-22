Анкара, 23 сентября, 2017, 01:30 — ИА Регнум. В Анкаре прошло заседание Совета безопасности Турции — основной темой встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и военных стал предстоящий референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана, передает Associated Press.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Конкретные решения заседания, продолжавшегося три часа, не озвучиваются. Согласно заявлению, сделанному после встречи, Турция намерена «защищать свои права», вытекающие из международных соглашений, а также двусторонних соглашений с Ираком.

Напомним, на 25 сентября запланирован референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана.

Правительство иракского региона не стало переносить дату референдума, несмотря на протесты правительства Ирака и высшего руководства Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября против референдума Иракского Курдистана также выступил президент США Дональд Трамп — он озвучил свою позицию в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

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