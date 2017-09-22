Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

Москва, 23 сентября, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Видеозапись пуска крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии опубликовало Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака по террористам началась в 10:11 мск. Крылатые ракеты «Калибр» были пущены из Средиземного моря подводной лодкой Черноморского флота «Великий Новгород».

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Цель ракет — объекты террористической группировки Джебхат-ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб (Сирия) — уничтожены. Эти объекты (важные пункты управления, бронетехника, базы подготовки) были выявлены за последние несколько дней.

Ракеты «Калибр» преодолели расстояние в 300 км.

Напомним, 19 сентября отряды группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зоне деэскалации «Идлиб» атаковали взвод российских военнослужащих в районе сирийского города Хама. В бою с террористами трое российских военных были ранены.

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