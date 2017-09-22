Москва, 23 сентября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. МИД России уже второй раз вынужден комментировать ликвидацию Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК), точнее не саму ликвидацию, а заявления по этому поводу руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

mid.ru Здание МИД России на Смоленской площади

19 сентября апелляционная инстанция Верховного суда РФ оставила без изменения решение о ликвидации Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК), сообщает РАПСИ. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения Верховного Суда от 15 мая. Решение вступило в законную силу.

По этому поводу Гаджиев заявил, что «решение о ликвидации «Всероссийского азербайджанского конгресса» в Баку расценили как недружественный шаг с политической точки зрения».

Как говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, ничего, кроме возрастающего недоумения это не вызывает.

«Обстоятельные разъяснения по данному вопросу нами уже были даны. Но г-н Х. Гаджиев продолжает проводить странноватую, на наш взгляд, мысль, что решение российского суда в отношении российской же общественной организации не только является неким «недружественным шагом» в отношении Азербайджана, но даже может каким-то образом осложнить посредническую миссию России в нагорно-карабахском урегулировании. Ничего, кроме возрастающего недоумения у нас это не вызывает», — говорится в комментарии МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

На Смоленской площади напомнили, что Россия — многонациональное демократическое государство, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности.

«У нас созданы все условия для самоорганизации и полноценной деятельности культурно-национальных общественных объединений, подавляющее большинство которых добросовестно соблюдают российские законы. Интересы российских граждан азербайджанской национальности успешно представляют свыше 260 некоммерческих организаций, в том числе 4 — на федеральном уровне.

В России дорожат стратегическим партнерством с Азербайджаном, курс на всемерное укрепление которого определён и неоднократно подтверждён главами двух государств — В.В.Путиным и И.Г.Алиевым. У наших стран широкие перспективы двустороннего и международного взаимодействия. Стоит ли омрачать их надуманными проблемами?», — говорится в комментарии.

18 мая, говоря о словах всё того же Гаджива, который расценил решение Верховного суда РФ от 15 мая как «недружественный шаг» со стороны России, увидев в нём «армянский след», официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что такие заявления во внешнеполитическом ведомстве России считают неуместными.