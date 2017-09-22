Москва, 23 сентября, 2017, 00:22 — ИА Регнум. Заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики состоялось в российской столице 22 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белая чайка

«В Москве состоялось заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики», — говорится в сообщении.

Темами, обсуждаемыми на встрече, стали развитие ряда территорий. В частности, обсуждался вопрос строительства глубоководного морского порта Индига и строительство железной дороги Сосногорск — Индига, реконструкция морского порта Тикси.

Кроме того, рассматривался процесс модернизации флота для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском речном бассейне. Обсуждалось развитие Воркутинской опорной зоны.

Еще одной темой встречи стала реализация мер по обеспечению устойчивого развития проживающих в Арктике коренных малочисленных народов.

На заседании были заслушаны доклады представителей нескольких российских министерств — оборонного ведомства, Минтранса РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ. Выступили с отчетами также представители Федерального агентства по делам национальностей, администрации Ненецкого автономного округа, правительства Якутии, правительства Республики Коми.

Помимо этого, в заседании участвовали главы федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов РФ, представители бизнеса и научных структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Северного Арктического федерального университета Флера Соколова заявила, что численность русских из-за нисходящей демографической динамики и эмиграции людей из неблагоприятных условий районов европейского Севера сократилась на 26,3%.