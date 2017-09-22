Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Белоруссия планирует инициировать резолюцию в Организации Объединённых Наций по недопущению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил в эфире «Радио ООН» министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Советский плакат. 1985

«Мы не хотели бы очередной гонки вооружений, которая будет иметь опустошительные последствия в первую очередь для малых и средних государств. Для нас мир и стабильность — это главное условие для того, чтобы экономика развивалась, и государство развивалось. Поэтому мы намерены внести свой вклад и в этом плане. Мы планируем инициировать резолюцию в рамках Первого комитета по недопущению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения», — заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей констатировал, что многие страны так и не ушли от риторики разделения мира. По словам министра, такой вывод он сделал слушая выступления многих ораторов на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.,

«Нет понимания того, что мы должны сесть за один стол переговоров и организовать совместный диалог. Конфронтационная риторика продолжается. Мы абсолютно не согласны с этим», — подчеркнул он.

Глава МИД Белоруссии напомнил, что его страна за годы своей независимости всегда проповедовала идеи мира, братства, стабильности и безопасности как в регионе, так и в мире в целом.