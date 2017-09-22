Мехико, 23 сентября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения в Мексике достигло 293 человек, 23 сентября сообщает Associated Press.

Освальдо Гуаясамин. Горе

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Власти Мексики заявили, что более половины смертельных случаев были зарегистрированы в столице страны.

В Мехико жертвами землетрясения стали 155 человек, заявил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

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Напомним, во вторник, 19 сентября, в 120 километрах от Мехико произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки привели к обрушению зданий, под завалами оказались люди. Поисково-спасательные операции продолжаются до сих пор.

Ранее власти Мексики сообщили, что в результате землетрясения около трёх тысяч зданий получили серьёзные повреждения, которые могут привести к их обрушению.