Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип выступил 22 сентября на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвав включить в повестку дополнительный пункт о выводе российских войск из Приднестровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Филип заявил, что конфликт подпитывается не этническими или религиозными противоречиями, а присутствием российских военных.

Минобороны России Миротворческие силы

«Считаем, что процессу урегулирования могло бы способствовать трансформирование действующих «трехсторонних миротворческих сил», в которых участвует контингент Российской Федерации, в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что российский миротворческий контингент обладает иным статусом, нежели Объединенная группа российских войск в Приднестровье. «Военные учения, которые российская армия все чаще проводит совместно с военизированными подразделениями сепаратистской армии, становятся угрозой для безопасности Республики Молдова. Эти действия явно противоречат обязательству строго соблюдать принцип нейтралитета в отношении сторон конфликта. Мы настаиваем на полном и безусловном выводе Оперативной группы российских войск, которая является наследницей 14-й гвардейской армии ВС СССР, незаконно находящейся на территории Республики Молдова», — заявил глава правительства.

Павел Филип также поднял эту тему на встрече с председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком, попросив его включить вопрос о российских войсках в повестку дня. «Мы не хотим политизировать этот вопрос, а справедливая и прозрачная дискуссия в рамках Генеральной Ассамблеи поможет найти жизнеспособные решения для приднестровского конфликта», — заявил Филип.

Он также обсудил эту тему с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. «Мы просим США поддержать и содействовать принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о выводе иностранных военных сил с территории страны», — заявил Павел Филип.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.