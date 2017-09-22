Берлин, 22 сентября, 2017, 23:21 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 6-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Вольфсбург». Матч завершился волевой ничьей гостей со счетом 2:2.

Vfl-wolfsburg.de «Бавария» vs «Вольфсбург» — 2:2

На 33-й минуте польский форвард Роберт Левандовски открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

Через 9 минут лидер сборной Нидерландов Арьен Роббен удвоил преимущество в счете точным ударом из-за пределов штрафной — 2:0. Ассист на счету Рафиньи.

На 57-й минуте немецкий атакующий полузащитник Максимилиан Арнольд сократил отставание в счете мощным ударом со штрафного с 30-ти метров — 2:1.

В конце матча немецкий центральный атакующий полузащитник Даниэль Дидави сравнял счет, замкнув прострел Паула Верхага — 2:2.

Статистика матча («Бавария"/"Вольфсбург»)

Удары 13/7

Удары в створ 3/3

Владение 62%/38%

Фолы 9/10

На данный момент «Бавария» идет на 2-м месте с 13-ю очками. «Вольфсбург» поднялся на 11-ю строчку, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«Бавария»: Ульрейх, Хуммельс, Рафинья, Киммих, Рибери, Роббен, Руди, Видаль, Мюллер, Левандовски.

«Вольфсбург»: Кастельс, Верхаг, Удуохай, Тиссеран, Иттер, де Азеведо, Камачо, Малли, Гилавоги, Ориги.

Главный арбитр матча: Кристиан Дингест.

Предупреждения: Видаль — 13, Тиссеран — 18, де Азеведо — 25.

Голы: Левадновски (пен) 33 — 1:0, Роббен 42 — 2:0, Арнольд 57 — 2:1, Дидиави 83 — 2:2.