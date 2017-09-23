Санкт-Петербург, 23 сентября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Прокат фильма «Матильда» Алексея Учителя начнется 26 октября, и многие кинотеатры по всей стране уже поставили эту ленту в свое расписание и начали рекламную кампанию. Несмотря на угрозы и нездоровый ажиотаж вокруг скандальной ленты о любви цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской, руководство большинства кинозалов не боится показывать «Матильду». Об этом кинообозревателю ИА REGNUM 22 сентября рассказали представители демонстрационных площадок и Алексей Рязанцев — генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер», занимающейся кинопрокатом ленты:

Иллюстрация: Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Матильда

«Во многих городах уже висят афиши «Матильды», никто кинотеатры за это не громит, всё спокойно. Этому, конечно, способствовало заявление пресс-центра МВД России и лично министра внутренних дел России Владимира Колокольцева».

Алексей Рязанцев отметил, что шум вокруг фильма «Матильда» пока имеет преимущественно негативный оттенок, а сейчас прокатчикам ленты хочется получить больше позитивных реакций:

«Мы решили с этой пятницы, с 22 сентября, начать обратную волну положительных эмоций в связи с предпремьерными и специальными показами. Надо отдать дань уважения и смелости сети кинотеатров «Люксор», которые проведут в Новосибирске показ в трех залах, а с понедельника начнутся показы еще в ряде крупных городов России».

Билеты на сеансы в Новосибирске были в открытой продаже, но довольно быстро закончились. Вообще, предварительная продажа билетов на «Матильду» достигает рекордных отметок.

Алексей Рязанцев:

«Роспись фильма по кинотеатрам еще идет, и часть сетевых площадок поставили предварительную продажу билетов. Например, сеть «Люксор». Ими уже реализовано свыше двух с половиной тысяч билетов, что является рекордом. К тому же впервые для российского рынка продажа билетов открыта за полтора месяца до показа. На «Звёздные войны: Пробуждение силы» тоже продавали билеты заранее, но это было за неделю, и продали только 700−800 билетов. Так что интерес к фильму «Матильда» есть, зрители очень активно на него реагируют».

20 сентября «Матильда» была показана на XIX Международном форуме и выставке «Кино Экспо» представителям кинотеатров — главам и сотрудникам репертуарных отделов, управляющим и руководителям кинотеатров, принимающим решение, какие фильмы и в каком объеме (каким количеством сеансов на протяжении какого срока) будут показаны в их кинозалах. У генерального директора кинокомпании «Каро-Премьер» Алексея Рязанцева сложились весьма позитивные впечатления:

«Рынок очень хорошо встретил премьеру. Все прошло отлично: замечательная аудитория, живой, заинтересованный зал. Мне кажется, у них даже было какое-то небольшое разочарование, потому что там ничего такого не оказалось: где похабник-царь, разврат и прочие гадости? Ничего этого не было. «Матильда» — это большой фильм о большой любви, о трагедии человека».

Такого же мнения придерживается руководитель репертуарного отдела сети кинотеатров «Матрица» (Домодедово, Чехов, Ульяновск, Тюмень и др.) Дарья:

«Мы не боимся погромов, ведь самое главное, что в фильме нет ничего такого, из-за чего нужно погромы устраивать. Мы «Матильду» покажем обязательно: я считаю, что зрители должны иметь возможность посмотреть всё и сами должны выбирать, что они хотят. Эта картина рассчитана на определенную возрастную аудиторию, это не молодежный фильм, но просто нормальное, качественное кино».

Юлия из репертуарного отдела кинотеатра г. Георгиевска (Ставропольский край) подтвердила свое твердое намерение показывать фильм, поскольку верит в его хороший коммерческий потенциал. Отвечая на вопрос кинообозревателя ИА REGNUM о возможных общественных волнениях в связи с анонсированием показов «Матильды», она тут же позвонила в кинотеатр, где ей подтвердили, что афиши с фильмом висят уже несколько дней, и никакой негативной реакции публики это не вызывает.

На Международном форуме и выставке «Кино Экспо» представителям кинотеатров «Матильда» была показана полностью, чтобы те из них, кто еще сомневался, могли принять решение о показе этого фильма и спланировать график сеансов.