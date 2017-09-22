Львов, Украина, 22 сентября, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили осужден судом за незаконное пересечение польско-украинской границы. В качестве наказания Саакашвили назначен штраф, сообщает 22 сентября телеканал «112 Украина».

ИА REGNUM

«Признать виновным Саакашвили МихеилаНиколозовича в незаконном пересечении госграницы Украины», - принял решение судья Мостиского районного суда Львовской области Юрий Билоус.

Кроме судебного сбора в 320 гривен (чуть более 700 рублей) Саакашвили должен будет оплатить штраф в размере 3400 гривен (около 7500 рублей).

Как сообщает источник, сам нарушитель государственной границы Украины на судебном заседании не присутствовал, поскольку в это время проводил встречи со сторонниками в Черкасской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 сентября Михаил Саакашвили буквально прорвался на территорию Украины благодаря действиям своих сторонников, устроивших потасовку и драку с пограничниками на пропускном пункте «Шегини».