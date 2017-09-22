Санкт-Петербург, 22 сентября, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Отмена публичных слушаний по вопросам застройки принесет больше пользы, чем вреда, так как эта процедура давно превратилась в формальность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 22 сентября генеральный директор «Объединения строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он был одним из учредителей самых первых общественных слушаний в городе в начале «нулевых» годов.

«Тогда в зале собралось человек триста жителей Петроградского района, которые были недовольны новой стройкой. На начальном этапе, когда сформировался институт слушаний, предполагалось, что он будет иметь достаточно большое влияние. Но впоследствии новые законы и подзаконные акты очень серьезно изменили возможность влияния самих жителей», — пояснил Белоусов.

По его мнению, сейчас публичные слушания превратились в формальность, кроме того, учитывая этот формальный характер, они «съедают» очень много времени застройщика. Он полагает, что строительная отрасль выиграет от отмены этой процедуры, так как меньше времени будет тратить на экспозицию и пустые слушания, «куда почти никто не ходит, а если жители и высказывают мнение, его, как правило, не учитывают».

«Отмена формальных действий, как правило, ведет только в плюс», — считает Белоусов.

По его словам, когда появился этот институт, градостроительное законодательство было очень «рыхлым», позволяло застройщику проводить любые решения, которые были ему выгодны. Но за последние 15 лет ситуация поменялась.

«Произошли очень серьезные и глубокие законодательные изменения в земельной, градостроительной сфере, которые здорово зарегламентировали строителей. Построить что-то, не соответствующее ПЗЗ, Генплану или региональным нормативам, невозможно. И если застройщик прошел все процедуры, выполнил требования региональных, федеральных законов и подзаконных актов, возразить что-то ему на слушаниях почти невозможно», — сказал Белоусов.

Гендиректор «Объединения строителей Санкт-Петербурга» полагает, что инструмент публичных слушаний в градостроительстве объективно потерял ту силу, которой по задумке его пытались наделить.

«Он стал таким нерабочим инструментом, более политическим, чем тем, который мог бы помочь жителям», — считает Белоусов.

При этом он подчеркивает, что имеет в виду лишь типовую, рядовую застройку, а не масштабные проекты, типа петербургских ЗСД и ВСД, затрагивающие интересы не квартала, а нескольких районов. В подобных уникальных случаях, на его взгляд, публичные слушания необходимы.

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Напомним, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, отменяющий проведение публичных слушаний в сфере градостроительства. Вместо слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности предполагается введение процедуры общественного обсуждения, в том числе с использованием интернета.