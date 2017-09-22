Баку, 22 сентября, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Руководитель делегации Национального собрания Армении в Парламентской ассамблеи Евронест Армен Ашотян призвал азербайджанскую сторону не сеять в грядущих поколениях «армяноненавистничество и ксенофобию», что, по его мнению, будет иметь негативные последствия для всего региона. Такое заявление армянский парламентарий сделал в Баку, где сегодня, 22 сентября состоялась конференция, организованная комиссией по социальным вопросам, вопросам образования, культуры и гражданского общества ПА Евронест.

Azatutyun.am Армянская делегация на конференции в Баку

Согласно официальному сообщению, целью конференции является обсуждение проблем гендерного равенства и здоровья женщин в странах Восточного партнерства.

Как сообщается на странице комиссии по внешним связям парламента Армении в Фейсбук, Армен Ашотян также отметил, что армянская делегация находится в Баку для обсуждения тем конференции, а не нагорно-карабахского конфликта.

В конце выступления Ашотян передал присутствовавшему на конференции заместителю министра образования Азербайджана работу под названием «Азербайджан: детство, полное ненависти» (Azerbajan: childhood in hate).

В этом англоязычном журнале, опубликованном по инициативе Центра по информации и связям с общественностью администрации президента Армении, согласно azatutyun. am, собраны материалы, сеющие в Азербайджане ненависть к армянам.

По сообщению азербайджанского информационного агентства АПА, замминистра образования Азербайджана Джейхун Байрамов возразил Ашотяну, заявив: «В азербайджанских учебниках не пропагандируется ненависть к какому-либо народу, в том числе армянскому. В них нет призыва к ненависти».

В работах Парламентской ассамблеи Евронест помимо представителя правящей Республиканской партии Армении Армена Ашотяна принимает участие член оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян.

О армянофобии в Азербайджане говорил также в своём выступлении 20 сентября на 72-ой сессии Генассамблеи ООН президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, уже на протяжении лет армянофобия в Азербайджане превратилась в основополагающий и неотъемлемый компонент государственной политики. Она, по мнению Саргсяна, глубоко укоренилась в школьных учебниках и отравляет мышление молодого поколения этой страны.

«Уже на протяжении лет мы сигнализируем об этом в ряде занимающихся вопросами расизма и ксенофобии профессиональных межправительственных и неправительственных организаций.

Все должны осознать, что теперь Азербайджан для развивающегося демократическим путём Нагорного Карабаха, просто, является символом средневековой отсталости. Азербайджан не имеет никаких правовых и нравственных оснований для представления претензий в отношении Арцаха. Арцах никогда не был частью независимого Азербайджана, следовательно, несправедливы устремления насильственно прицепить Арцах к этому государственному образованию», — сказал Саргсян.