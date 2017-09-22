Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Россия известила США, что любые попытки мешать операции против террористов в Сирии не останутся без реакции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом.

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Встреча Сергея Лаврова и Валида Муаллема произошла на полях Генассамблеи ООН. Сергей Лавров подчеркнул, что попытки помешать контртеррористической операции с территорий, подконтрольных союзникам США не останутся без ответа.

«Мы регулярно говорим с американцами, с госдепартаментом и Пентагоном. Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским «друзьям», будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — сказал Сергей Лавров.

В свою очередь, глава МИД Сирии отметил, что США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать наступлению сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

«Они недовольны успехами «астанинского процесса», поэтому используют своих подопечных, в том числе «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы сорвать эти договоренности», — сообщил Муаллем.

Министры иностранных дел подчеркнули, что совместные усилия Дамаска и Москвы привели к значительным успехам в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, подлодка ВМФ России «Великий Новгород» нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря по террористам в сирийской провинции Идлиб. В результате были уничтожены опорные пункты, бронетехника и боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее попытавшихся захватить бойцов российской военной полиции.