Минск, 22 сентября, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Провоз наркотиков и психотропных веществ из Евросоюз в Белоруссию и через ее территорию — одна из самых серьезных проблем как для республики, так и для России. Так, с начала 2017 года белорусские таможенники выявили и пресекли 50 попыток ввоза наркотических веществ. Об этом сегодня, 22 сентября, председатель государственного таможенного комитета Юрий Сенько на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Belvpo.com Белорусские военные

По словам Сенько, в текущем году было пресечено около полусотни попыток ввести в Белоруссию наркотические препараты. В этом числе два самых крупных случаев ввоза в страну гашиша общим весом в 348 килограммов. Поставки гашиша велись из Польши: в первом случае пытались провезти на легковом автомобиле 278 килограммов наркотика, во втором — 70.

Сам Лукашенко побеспокоился о том, видят ли на Западе, как работают белорусские пограничники:«Мы здесь ловим, задерживаем. Как они на это реагируют? Видят ли они нашу роль в этом деле?».

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В общей сложности с начала 2017 года в результате работы пограничников было возбуждено 163 уголовных дела. Административных нарушений было зафиксировано 20,4 тыс., что с точки зрения стоимости провозимых товаров больше на $700 тыс. чем за тот же период в 2016 году.

Вместе с тем транзитная привлекательность легальных грузов в Белоруссии растет, отдельно отметил председатель ГТК. Так, на 24% вырос транзит товаров, на 17% увеличилось перемещение грузового транспорта, на 18% физических лиц, на 13% автобусов, на 12% железнодорожного транспорта. Это принесло в бюджет страны на $250 млн больше, чем в прошлом году. По словам Сенько, такие результаты появились благодаря созданию комфортных условий для бизнеса. В свою очередь, Лукашенко назвал «невероятными» успехи белорусской таможни.

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Отметим, что в целом за 2016 год, по данным Государственного таможенного комитета РБ, попытки провести через белорусскую границу наркотики и оружие в 2016 году увеличились более чем на треть. С 2015 года в разы увеличилось количество полученных из-за рубежа посылок, в которых нередко оказываются запрещённые товары. В основном эти грузы поставляются из США и Китая.

Согласно закону, в Белоруссию разрешен ввоз наркотических препаратов (не превышающем трехсуточную потребность) и психотропные вещества (не более 90 разовых доз) с выпиской из медицинского документа или рецепта врача. При нелегальной попытке ввоза наркотиков или психотропных веществ, по декрету номер 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» от 2015 года, максимальный срок лишения свободы увеличен с 13 до 15 лет.

Что касается транзита грузов через Белоруссию в целом, то, как ранее передавало ИА REGNUM, республика давно поставила перед собой задачу монетизировать свое географическое положение. Страна не имеет выходов к морю, однако умудряется неплохо заработать на транзите благодаря выгодному положению на пересечении сухопутных магистралей, обеспечивающих потоки грузов и пассажиров от Балтийского моря к Чёрному, в Россию из Западной Европы и обратно. При этом в 2015 году в РБ из Евразийского союза прибыло автотранспортных средств на 12% меньше, чем в 2014 году, железнодорожных транспортных средств — на 7% меньше и средств воздушного транспорта — на 2% меньше. Белорусская сторона заявляет, что причиной тому стала война на Украине. Хотя немалую роль в этом сыграл экономический кризис в стране, продолжающейся с 2011 года.

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