Вашингтон, 22 сентября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В случае удара КНДР по американской базе на тихоокеанском острове Гуам Вашингтон вспомнит о 5 статье Североатлантического договора о коллективной обороне членов НАТО, заявила 22 сентября постпред США в альянсе Кей Бейли Хатчисон в интервью газете The Wall Street Journal.

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По словам Кей Бейли Хатчинсон, для обращения к пятой статье нужно будет понять, является ли это провокацией или атакой.

По мнению постпреда США в НАТО, резкие заявления лидера КНДР Ким Чен Ына подвергают опасности народ Северной Кореи.

Напомним, президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН пообещал «полностью уничтожить» КНДР за продолжение ракетно-ядерных испытаний в этой стране.

В ответ лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал речь Трампа «психически невменяемой», а самого президента США — «американским гангстером».

Кроме того, было заявлено, что Пхеньян в ближайшее время планирует провести «самое мощное» испытание водородной бомбы