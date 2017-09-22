Вашингтон, 22 сентября, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подтвердил Петру Порошенко приверженность поддержке Украины и обещал поставку оборонительных вооружений, заявил 22 сентября Порошенко в интервью телеканалу Fox Business.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попрошайка

По словам Порошенко, он доволен и полностью удовлетворен, потому что президент США встретился с ним в Нью-Йорке. США готовы поддержать Украину путем военного и технического сотрудничества и обещают поставить некие оборонительные виды вооружения, в частности средства радиоэлектронной борьбы.

На вопрос журналистов, хочет ли он получать больше военной помощи от Вашингтона, Порошенко ответил уклончиво.

«У нас замечательное сотрудничество с Соединенными Штатами в оборонном секторе и сфере безопасности. Определенно. И мы очень этим удовлетворены», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, конгресс США регулярно выделяет Пентагону деньги на предоставление Киеву вооружений, которые позиционируются как нелетальные средства. Поставляются радары, средства связи, медикаменты и бронетехника.