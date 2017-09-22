Станица Гиагинская, Адыгея, 22 сентября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Правительство России в следующем году постарается сохранить существующей уровень поддержки сельскому хозяйству, который в 2017 году составляет 242 млрд рублей, заявил глава правительства Дмитрий Медведев 22 сентября, на совещании по проведению сезонных полевых работ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Проект бюджета на 2018 год предполагает сокращение финансирования АПК на 8% до 222 млрд рублей. Это соответствует уровню 2016 года.

Для сохранения финансирования на уровне 2017 года Медведев обратится к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

«Расходы на сельское хозяйство — защищенная часть бюджета. От этой позиции отступать не намерены», — сказал Медведев.

Минсельхоз представил последние данные о сборе урожая по состоянию на 21 сентября. На сегодняшний день собрано 117,7 млн тонн зерна, это на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. Урожайность составила 31 центнер с гектара, это на 16,5% выше, чем в 2016 году. По данным министерства, Россия может экспортировать в этом году до 40 млн тонн зерна.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев сказал, что в результате холодного лета и осенних заморозков общая сумма ущерба составила 1,5 млрд рублей.

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Хороший урожай зерновых и высокие темпы уборки породил ряд проблем в некоторых регионах России. В Курганской области сбор урожая замедляется из-за отсутствия транспорта. Тормозит транспортировка излишков, на рынке наблюдается падение цен на зерно и работа зернопроизводителей сегодня на грани себестоимости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С кризисным перепроизводством зерновых также столкнулись в Алтайском крае. Алтайские аграрии вынуждены сутками стоять в очереди, чтобы сдать зерно.

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