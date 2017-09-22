Медведев: Правительство попытается сохранит уровень поддержки АПК
Станица Гиагинская, Адыгея, 22 сентября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Правительство России в следующем году постарается сохранить существующей уровень поддержки сельскому хозяйству, который в 2017 году составляет 242 млрд рублей, заявил глава правительства Дмитрий Медведев 22 сентября, на совещании по проведению сезонных полевых работ.
Проект бюджета на 2018 год предполагает сокращение финансирования АПК на 8% до 222 млрд рублей. Это соответствует уровню 2016 года.
Для сохранения финансирования на уровне 2017 года Медведев обратится к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.
«Расходы на сельское хозяйство — защищенная часть бюджета. От этой позиции отступать не намерены», — сказал Медведев.
Минсельхоз представил последние данные о сборе урожая по состоянию на 21 сентября. На сегодняшний день собрано 117,7 млн тонн зерна, это на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. Урожайность составила 31 центнер с гектара, это на 16,5% выше, чем в 2016 году. По данным министерства, Россия может экспортировать в этом году до 40 млн тонн зерна.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев сказал, что в результате холодного лета и осенних заморозков общая сумма ущерба составила 1,5 млрд рублей.
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Хороший урожай зерновых и высокие темпы уборки породил ряд проблем в некоторых регионах России. В Курганской области сбор урожая замедляется из-за отсутствия транспорта. Тормозит транспортировка излишков, на рынке наблюдается падение цен на зерно и работа зернопроизводителей сегодня на грани себестоимости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С кризисным перепроизводством зерновых также столкнулись в Алтайском крае. Алтайские аграрии вынуждены сутками стоять в очереди, чтобы сдать зерно.
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