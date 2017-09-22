Ульяновск, 22 сентября, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов будет запущена с 2018 года. Об этом глава государства сказал сегодня, 22 сентября, на заседании президиума Госсовета, которое проходит в Ульяновске.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Ульяновск, 22 сентября 2017 года

«С 1 января 2018 года — прошу на это обратить внимание всех коллег из регионов — мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет», — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что для отдельных, наиболее закредитованных регионов эта программа может быть ещё «более льготной» и продлится до 12 лет.

Путин рассказал, что первые два года действия данной программы будут заложены максимально льготные условия: регионы будут выплачивать всего по 5% своего долга ежегодно.

Такой график, по мнению президента, позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

«Что это значит? Разница между действующим графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком программы реструктуризации составит в 2018 году 250,5 млрд рублей и в 2019 году — 177,5 млрд рублей», — пояснил президент.

Для примера Путин привел ситуацию с выплатами долгов в ряде регионов.

Так, для Калужской области это программа позволит в 2018—2019 годах высвободить дополнительно 15,7 млрд рублей, для Смоленской области — 12,0 млрд рублей, для Краснодарского края — 10,7 млрд рублей, для Ульяновской области — 3,8 млрд рублей.

«Фактически это дополнительные деньги, дополнительная помощь регионам со стороны федерального бюджета», — прямо сказал Путин.

Он подчеркнул, что высвободившиеся средства необходимо использовать максимально эффективно.