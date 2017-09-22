Клайпеда, Литва, 22 сентября, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В Клайпедском окружном суде сегодня, 22 сентября, начато рассмотрение дела, в котором во взяточничестве обвиняется бывший председатель правления латвийского строительного предприятия Latvijas tilti Геннадий Камкалов и бывший директор инфраструктуры Клайпедского государственного морского порта Гедиминас Зумарас, сообщили ИА REGNUM в суде.

Клайпеда

Камкалову предъявлены обвинения во взяточничестве — якобы он давал взятки Зумарасу в обмен на решения, выгодные предприятию Latvijas tilti. Зумарас обвиняется в незаконном получении денежных средств. Его в Клайпеде ранее задержали агенты литовской Службы спецрасследований. В офисе предпринимателя был произведен обыск. Камкалов был задержан в Латвии. Он и другие руководители Latvijas tilti были допрошены латвийскими правоохранительными органами.

Следователи службы спецрасследований установили, что Зумарасу в его рабочем кабинете в качестве взятки были вручены швейцарские часы Ulysee Nardin стоимостью 5 тыс. евро. Кроме того, Зумарас обвиняется в том, что принял от Камкалова еще одну взятку — 5000 тыс. евро, которые были положены в коробку с коньяком.

После того, как начался допрос свидетелей, суд интересовался эстакадой через городскую улицу Нямуно, построенной в Клайпеде латвийцами — этот проект, имеющий большое значение для инфраструктуры порта и города, реализовало предприятие Latvijos tilti, которое выиграло конкурс на покупку общественных работ. Зумарас, который ушел из дирекции Клайпедского порта после коррупционного скандала, не скрывал, что был знаком с Камкаловым еще во время работы в другом месте, что поддерживал с ним дружеские отношения. Он называет дорогие швейцарские часы, врученные строительным подрядчиком, не взяткой, а «подарком друга по случаю праздника». Зумарас обвиняется в том, что взамен на благоприятные для латвийского предприятия решения принимал крупные взятки, общая стоимость которых достигает 9,5 тыс. евро.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 8 лет.

Утвердившаяся в Клайпеде компания Latvijas tilti выигрывала несколько конкурсов строительного подряда дирекции Клайпедского порта, общая стоимость которых достигает более 10 млн евро. Латвийское предприятие вместе со строительной компанией Borta, которая входит в состав группы Kamineros, выиграла конкурс по углублению залива Малку в южной части порта общей стоимостью 11,7 млн евро.

Перед этим латвийцы выиграли конкурс по реконструкции набережных компании Bega стоимостью 14,9 млн евро, но позже отстранились от него. 4 года назад компания Latvijas tilti более чем за 32 млн евро построила набережные центрального клайпедского терминала, к которому швартуются грузовые и пассажирские паромы.