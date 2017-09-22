Донецк, 22 сентября, 2017, 19:45 — ИА Регнум. 22 сентября на заседании Совета по науке ректор Донецкого национального технического университета Константин Маренич представил очень любопытный проект. Речь идет об организации сборочного производства светодиодных ламп. Для этого у республики есть все возможности.

Лампа

«Речь идет о сборке светодиодных ламп, которые обладают значительными преимуществами по сравнению с люминесцентными. Предложено создать рабочую группу из представителей научно-исследовательских институтов по рассмотрению данного проекта», — отметили в министерстве образования и науки ДНР.

Ученые Донецка считают это направление достаточно перспективным, которое не просто даст новые рабочие места, но и товар, который позволит людям экономить электроэнергию и платить за свет гораздо меньше.

Выпуск новых товаров, которые и раньше не производились в республике — это одно из многообещающих направлений в промышленности.

Так, накануне было заявлено о том, что в Донецке начали выпускать вермишель быстрого приготовления «Подкрепись!» по типу российской лапши «Доширак».

"Всего такой лапши быстрого приготовления линия сможет изготовить за сутки более семисот кг. Мы готовы поддержать выбранную в ДНР линию», — сказала начальник производственно-технологической лаборатории Донецкой макаронной фабрики Наталья Николенко.

В состав концентрата включено также сушеное мясо. По словам Натальи Николенко, всего на предприятии работают 3 линии, выпускающие до тридцати наименований макаронных изделий.

Лапша «Подкрепись!» уже продается в магазинах республики по цене 7 рублей за 45-граммовую упаковку.