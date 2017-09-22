Вильнюс, 22 сентября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 22 сентября, дало старт кампании по информированию жителей о пользе аналогов оригинальных лекарств — так называемых дженериков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. У аптекаря

В ведомстве утверждают, что в Литве долгое время формировалось мнение, что качество дженериков и оригинальных лекарств отличается, но «это всего лишь миф», в который «уже давно не верят страны Европы и мира». Один из примеров, который это доказывает, утверждали сегодня чиновники литовского Минздрава, — в странах ЕС постоянно увеличивается часть рынка, которую занимают дженерики. Например, во Франции часть дженериков на рынке достигает 70%, в Испании — более 50%, в Бельгии — около 40%. Кроме того, система здравоохранения США с 2006 по 2016 год сэкономила почти 1,7 млрд евро, потому что большая часть жителей при выборе лекарств предоставляли приоритет дженерикам.

«Это только один из множества примеров, каких результатов можно достигнуть, если люди понимают лечебные свойства лекарств, верят в медицину, основанную на доказательствах. И когда выбирают продукты в аптеках, которые позволяют реально сэкономить, а сэкономленные средства используют сознательнее. Очень хотелось бы, чтобы Литва еще смелее шла по протоптанной дорожке. Ведь учиться на опыте других стран ничего не стоит. Сейчас самое подходящее время говорить о пользе дженериков, потому что жители Литвы уже готовы понять, что разницы между дженериками и оригинальными лекарствами нет», — сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

Вярига отмечает, что у жителей богатых жителей стран лучше получается экономить, они склонны не переплачивать и выбирают более дешевые лекарства — дженерики, у которых точно такие же лечебные свойства, что и у оригинальных лекарств, и это, по его словам, доказано научными исследованиями.

«Литовцы также могли бы это делать смелее, особенно, когда это уже не раз испробовано за границей и оправдалось. К сожалению, в Литве все еще очень много людей склонны не выбирать дженерики и в большинстве случаев значительно переплачивают за оригинальные лекарства. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Литва, по сравнению с Эстонией и Латвией, входит в число лидеров по расходам жителей и государства на лекарства. На первом месте среди стран Прибалтики мы находимся и по расходам на лекарства, потому что один житель Литвы в среднем тратит больше, чем эстонец или латвиец. Например, в Литве один житель тратит 215 евро, в Эстонии Латвии — по 175 евро», — сказал Вярига.

Участвовавшая в конференции председатель парламентского комитета по делам здоровья Агне Ширинскене почеркнула, что в формировании научно обоснованного мнения о дженериках большую роль должны играть врачи и аптекари.

«Есть те, кто в первую очередь должны развеять различные мифы и объяснить пациенту, что дженерики — настолько же эффективные и безопасные, как и патентные лекарства. К сожалению, иногда в Литве мы наблюдаем за совершенно другой ситуацией: врачи и аптекари способствуют распространению мифов. Такое поведение особенно безответственно, потому что вызывает необоснованное беспокойство пациентов, поощряет их переплачивать за лекарства», — отметила Ширинскене.