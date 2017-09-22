Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2017, 18:46 — ИА Регнум. «Два года назад, когда Путин только разворачивал свои войска в ближневосточном регионе, киевский форум «Ялтинская европейская стратегия» оживленно обсуждал версию, что «Кремль, конечно, хочет создать рычаг для давления с его помощью на Запад в украинском вопросе и позволить донецко-луганским сепаратистам укрепить позиции в противостоянии с ВСУ», — отмечает журналист.

Минобороны России Сирия

Автор подчеркивает, что «русские предлагали сотрудничество в борьбе против терроризма, а Запад, зацепившись за этот термин, настаивал на том, что донбасские ополченцы и есть террористы, так что борьбу против них Киеву ослаблять никак нельзя и уж тем более идти на частичные снятия санкций с России».

Корреспондент считает, что история жестоко посмеялась над «ялтинскими» стратегами — два года участия Москвы в сирийской войне стали двумя годами успеха, а вот на востоке Украины по-прежнему царит неразбериха.

«Напряженность боев в Сирии постепенно и неуклонно ослабевает, но Россия не спешит выводить свои силы оттуда. Наоборот, Путин для поддержания порядка планирует создать там постоянно действующие морские и авиационные базы. После чего он наверняка возьмется играть роль миротворца, налаживая отношения между Турцией, Ираном и курдами. И между суннитами и шиитами. Кому-то это покажется невероятным, но есть у Путина шансы и добиться какого-то умиротворения в отношениях между Израилем и Ираном. Именно власть России в Сирии будет ключом к этому», — резюмирует Пфеффер.