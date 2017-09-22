Санкт-Петербург, 22 сентября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий публичные слушания, ещё больше сужает и без того небольшие возможности для противостояния граждан нежелательной застройке и другим сомнительным проектам. В этих условиях общественности придется искать новые способы противодействия, что, скорее всего, выльется в массовые протестные акции. Таким мнением сегодня, 22 сентября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился координатор общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

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Напомним, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, отменяющий проведение публичных слушаний в сфере градостроительства. Вместо слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности предполагается введение процедуры общественного обсуждения, в том числе с использованием интернета.

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По мнению Красимира Врански, нет никакой разницы, общественные или публичные будут слушания. Суть проблемы в том, подчеркнул градозащитник, что общественные слушания стали носить рекомендательный характер.

«Если ранее мнение реально учитывалось, то сейчас учёт мнения — это фейк. За последние несколько лет было отменено много вредных проектов: в Красноярске строительство завода отменили, потому что люди скоординировались на общественных слушаниях, в Петербурге мы отменили строительство пяти мусоросжигающих заводов, в Ленобласти тоже пытались строить полигон для опасных отходов — не позволили. Соответственно, это бьет по власть имущим, которые хотят продавливать свои проекты, делать свои дела. Сейчас мнение не учитывается — подпихивается схожее понятие. То есть просто будут собирать мнение людей, и вне зависимости от того, по существу оно или нет, будут просто прикладывать к документации», — прокомментировал Врански.

Значительно отсеет число протестующих против конкретных проектов, по словам Врански, обсуждение через интернет.

«Свежий пример: судимся с администрацией города, чтобы они принимали жалобы по электронной почте. Они сделали электронную приемную и принимают обращения только через нее. Если ранее они ежемесячно получали по 10 тысяч обращений, то сейчас — по 2—3 тысячи. Это именно из-за того, что ввели такое ограничение, что можно только через их форму, в которой нужно много чего заполнять. Поэтому, если, например, будут делать голосование через сайт «Госуслуг», то такая идентификация позволит проголосовать только порядка 5% жителей. Это отсеивание. Легче будет подстроить результаты. В интернете — это чисто механика», — подчеркнул активист.

При этом Красимир Врански добавил, что возможность отправить свои замечания или предложения к проектам была предоставлена и ранее. Это можно было сделать за четыре дня до проведения публичных слушаний, указав ФИО с обратным адресом или электронной почтой. Поэтому такие законодательные изменения также можно считать «фейком».

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А тот факт, что точка зрения горожан перестает учитываться, по мнению Врански, в конечном итоге выльется в протестные акции.

«Власть, чиновники, депутаты делают всё, чтобы ускорить процесс формирования гражданского общества в стране, сделать больше активных горожан. Та политика, которую в этом году проводят наши чиновники, привела к росту гражданской активности на 20%. Люди начнут искать новые форматы. И они, вероятно, будут протестными. Будут митинги», — сделал вывод общественный активист.