Ульяновск, 22 сентября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В России не сформирован единый подход к выполнению требований пассажирских перевозок, что приводит к несогласованности действий региональных властей и муниципалитетов, сказал президент России Владимир Путин 22 сентября, на совещании Госсовета в Ульяновске, пишет «Российская газета».

Kremlin.ru Во время осмотра выставки «Городской транспорт – перспективы будущего»

Путин подчеркнул, что несогласованность действий ведет к тому, что в отдаленные населенные пункты общественный транспорт вообще не ходит или, напротив, происходит дублирование маршрутов.

Президент перечислил основные требования, которые должны предъявляться к общественному транспорту. Среди них широкий охват транспортной сети, надежность и безопасность перевозок, а также качество транспортных услуг.

Глава государства сказал, что общественный транспорт должен стать рыночным сегментом экономики и перейти на самодостаточность. Путин поручил продумать стимулы для модернизации общественного транспорта и найти для этого механизмы государственной поддержки.

Одной из важнейших проблем общественного транспорта Путин назвал износ транспортных средств:

«К сожалению, в последние годы картина здесь не улучшается, особенно остро эта проблема стоит в сельской местности»

На совещании также была затронута тема мультимодальных перевозок. Принцип таких перевозок заключается в том, что пассажир может доехать к месту назначения на нескольких видах транспорта по одному билету.

Путин также призвал усилить контроль за нелегальными перевозками.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 сентября, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ульяновск, где проходит заседание Госсовета. На совещании обсуждаются вопросы тарифной политики и законодательного регулирования в области пассажирских перевозок. Также на Госсовет обсуждают меры по обновлению транспорта.