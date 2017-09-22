Москва, 22 сентября, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Кроме грандиозного открытия недостроенного парка «Зарядье» к 870-летию Москвы, власти города заявили и об окончании работ по самой широко разрекламированной программе «Моя улица 2017». Так, была завершена реконструкция центральных улиц, площадей и бульваров, теперь якобы готовых удивлять удобством москвичей и туристов, причём артефакты, найденные во время работ, должны были составить коллекцию музея под открытым небом.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Гуляющим по Патриаршему мосту хотелось бы отдохнуть, но нет лавочек

Чиновники рапортуют, что всё, что делается, делается для людей и ради их комфорта. Стоит только немного потерпеть. Они осваивают всё новые и новые миллионы и миллиарды, и совсем скоро в Москве наступит настоящий рай.

Насколько же улицы столицы стали комфортными для туристов и жителей города? Что нового появилось на площадях и в местах отдыха?

Как обещания мэрии реализованы на самом деле проверял корреспондент ИА REGNUM.

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По данным «Левада-центр», больше всего москвичам не хватает туалетов (40%), парковок для автомобилей (34%) и мест на улице, где можно отдохнуть (19%). Кроме того, жители жалуются на недостаток урн и частое отсутствие пандусов. В День города москвичам должны были представить центр, избавленный от этих недостатков, но, увы, даже краткая прогулка показала, что работы пока в самом разгаре, и даже там, где они завершены, их качество вызывает сомнения.

Например, вдоль Саввинской набережной ещё идёт посадка деревьев, на Лубянской площади и Якиманской набережной не найти урн для мусора, от Кадышевской набережной до Патриаршего моста нет ни одного места, где можно отдохнуть и выпить горячего чая или кофе. Кроме того, весь центр пугает практически полным отсутствием туалетов, за исключением общеизвестных ресторанов быстрого питания. В частности, проблема актуальна на маршруте от станции метро Кропоткинская до Третьяковской.

Впрочем, это общие недостатки, за которыми скрыто множество мелких деталей, на которые жалуются жители в соцсетях. Так, если в центре и появились новые пандусы для инвалидов, то монтировали их по мозаичному принципу, например, за счёт съезда примыкающий улицы, который теперь представляет угрозу для велосипедистов и детей на самокатах.

«Яузский бульвар, парадный вход/выход. Слева лестница, справа скат (пандус) для инвалидов, колясок, велосипедов. «Моя улица» на стыке с бульваром на 10−15 см выше ската. На велосипеде в сумраках здесь можно неплохо улететь… Работы уже завершены», — пишет Евгений Будник.

Он же жалуется на специфическое обустройство ливневого стока: на пути у потока воды вырос высокий бордюр.

«Департамент капремонта продолжает переписывать законы физики под себя, в рамках реализации программы «Моя улица». Считают, что вода по желобкам дотечёт до бордюра, перепрыгнет его и струёй польётся прямо в ливнёвку. Будет похоже на радугу из воды. На самом деле, во время дождя вода равномерно накапливается в желобках и начинает стекать по тротуару. Зимой будет особенно весело, — пишет Евгений Будник. — Сразу отвечаю на вопросы. Да, глубина желобков ниже высоты бордюра. Нет, это не временно, рабочие уже закончили «благоустройство» и уехали. Нет, это не единичный случай, это у десятков водосточных труб по всему Покровскому и Яузскому бульвару».

Также москвичи жалуются на отсутствие чёткого плана ремонта улиц и низкую квалификацию проектировщиков. Например, при обустройстве люков.

«У меня стойкое ощущение, что улицы в рамках программы «Моя улица» просто не проектировали, а строили по картинкам. Даже самый неквалифицированный проектировщик в мире догадался бы подвинуть границу на 15 см и сделать люк в тротуаре, хотя бы даже в рамках авторского надзора (если люк оказался внезапным). Есть шанс, что все быстро придет в негодность и потребует переделки и перепроектирования», — пишет Рубен Григорян.

О Саввинской набережной, на которой кроме отсутствия урн также обнаружилось частичное отсутствие свежеположенной плитки, пишет Олег Pay:

«Работы по благоустройству уже однажды благоустроенной в 2015 году Саввинской набережной триумфально завершились. Но для полного благоустройства не хватило немножко плиток. Видимо, скоро нас ждет следующее благоустройство. Велосипедисты, danger!!»

Отметим, что на программу «Моя улица 2017» выделили почти в два раза больше средств, чем в предыдущие годы. Указанный недострой обошёлся москвичам в 40 млрд рублей. Из них 2,8 млрд пошли на озеленение центральной части столицы, закупка гранита обошлась в 9,6 млрд, установка осветительного оборудования — в 800 млн. До конца года власти планируют также установить 560 скамеек и более 470 урн, что обойдётся ещё в 50 млн рублей. Вкупе с 14 млрд рублей, потраченными на недостроенный парк «Зарядье», получается, что общая стоимость грандиозных московских недостроев и недоделок стоила бюджету уже как минимум 54 млрд рублей.