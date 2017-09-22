Санкт-Петербург, 22 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. При строительстве Восточного скоростного диаметра (ВСД) — новой скоростной платной трассы в Петербурге — предложено вместо неразводного моста через Неву рассмотреть вариант строительства тоннеля под Невой. С таким предложением выступил вице-губернатор города Игорь Албин на совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта строительства скоростной магистрали, сообщили 22 сентября в аппарате чиновника.

Krti.gov.spb.ru Трасса ВСД (первоначальный вариант)

Напомним, платная трасса ВСД должна пройти внутри промышленного пояса от действующей трассы ЗСД с переходом через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная и к границе города и Ленобласти в районе улице Коммуны. ВСД пройдет по территории Кировского, Московского, Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов Петербурга с выходом во Всеволожский район Ленобласти.

Как стало известно, мост в составе ВСД, который планировалось перебросить через Неву, согласно требованиям ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», должен быть неразводным, с высотой подмостового габарита не менее 30 метров.

Однако это требование натолкнулось на ограничения в связи с размещением нового моста в непосредственной близости от действующего Финляндского железнодорожного моста, северная часть которого признана памятником и находится под охраной. Кроме того, мост ВСД затрагивает охранную зону Церкви иконы Божьей Матери Всех скорбящих радость. В связи с этим вице-губернатор Игорь Албин и предложил разработчикам проекта подумать о возможности заменить мост на тоннель.

«Тоннель ведет к удорожанию проекта на 3−4 млрд, что несущественно при столь масштабном проекте, но это хорошее решение с точки зрения видовых характеристик», — заявил вице-губернатор.

Кроме того, на совещании в Смольном обсуждалось то, как именно будет проложена трасса ВСД на стыке Невского и Красногвардейского районов, в месте расположения исправительной колонии №7 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, после массовых протестов жителей был отвергнут вариант обхода колонии с южной стороны, вблизи ЖК «Ладожский парк» (Невский район). В настоящий момент предполагается трассировка с обходом исправительной колонии с севера, что также вызывает недовольство жителей, на этот раз — живущих на улице Хасанской (Красногвардейский район).

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Наиболее целесообразным вариантом трассировки сегодня названо прохождение ВСД по эстакаде над зданиями и строениями ИК №7. Однако этот вариант потребует соблюдения целого ряда специфических условий размещения магистрали над режимным объектом, поскольку затрагивает требования безопасности как самой трассы, так и заключенных и персонала колонии.

Ожидается, что с учетом решений ФСИН разработка планировочной документации по этому этапу трассы завершится в 2018 году.

Сформированная финансовая модель проекта ВСД должна быть представлена потенциальным инвесторам для дальнейшего взаимодействия по реализации инвестиционного проекта.

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Напомним, шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км, согласно имеющемуся проекту, начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

Магистраль ВСД условно поделена на три участка: 1. от ЗСД до Витебского проспекта; 2. от Витебского пр. до Союзного пр./пр. Энергетиков; 3. от Союзного пр./пр. Энергетиков до ул. Коммуны (граница Санкт-Петербурга).

В настоящий момент ведется разработка проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта в отношении первых двух из трех участков. АО «Институт «Стройпроект» должен завершить эту работу к 28 февраля 2018 года. Для начала разработки ППТ по третьему участку необходимо определить трассировку магистрали в зоне Ладожского вокзала и Исправительной колонии №7.