Вильнюс, 22 сентября, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Строительство Белорусской АЭС продолжается, но еще быстрее раскаляется политическая атмосфера в Литве, и поиски «предателей государства» становятся всё более активными, пишет сегодня, 22 сентября, литовская газета Lietuvos rytas.

РУП «Белорусская АЭС» Силовые машины Белорусской АЭС

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис, раззадоренный утверждения социал-демократов о том, что уже вряд ли можно остановить строительство Белорусской АЭС, заявил, что лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас «похож на рупор Кремля, который вот-вот начнет оправдывать оккупацию Крыма».

Мало того, в водоворот политических баталий и обвинений в предательстве уже втягивают ученых. Экспертов Института энергетики Литвы, которые уже не первый год под флагом ЕС помогают белорусам строить более безопасную АЭС, также обвинили в действиях против государства. Распространившаяся новость о том, что литовские эксперты консультируют Белоруссию по Белорусской АЭС, стала шоком для политиков и должностных лиц Литвы, отмечает издание.

«Ученым должно быть стыдно зарабатывать деньги на таких консультациях», — заявил порталу 15min.lt член Сейма, консерватор Жигимантас Павиленис.

«Может ли быть, что власть страны не была информирована и ничего не знала об участии ученых Института энергетики Литвы в международном проекте? Пересекается ли их миссия с интересами нашей страны и официальной позицией по Белорусской АЭС? Заварившаяся дискуссия о литовских ученых, которые якобы продались белорусам, и реакция политиков неприятно удивили главу института Сигитаса Римкявичюса», — пишет газета.

Ученый признал Lietuvos rytas, что не ожидал, что так быстро можно стать «предателем народа»: «Это проект ЕС, в котором участвуют специалисты стран, которые достигли наибольшего прогресса в сфере ядерной энергетики — французы, немцы, финны. Нам нужно было, чтобы среди них были и наши ученые».

Римкявичюс размышлял, что можно занять и позицию «ничего не вижу, ничего не знаю» и возмущаться строительством АЭС, но она все равно строится, «и, скорее всего, будет построена».

«Так может, нам важно иметь хоть какую-то информацию о строительстве и стремиться, чтобы этот объект был как можно более безопасным», — сказал Lietuvos rytas глава института. Он заявил, что одобряет официальную позицию Литвы по Белорусской АЭС, — «в таком месте она не должна строиться». «Но мы должны быть готовы к другому варианту. Такова цель и Еврокомиссии. Она не поддерживает это строительство, но она озабочена безопасностью будущей АЭС, поэтому отправляет наиболее опытных специалистов в Белоруссию на тот случай, если АЭС все-таки появится», — сказал глава института.

Римкявичюс, получив приглашения от ученых других стран принять участие в этом проекте, и глава лаборатории безопасности ядерного оборудования института Еугениюс Ужпурас посетили Министерство иностранных дел, шел разговор о том, будет ли полезным участие литовцев в проекте.

«Представители министерства поняли эту миссию, которая может принести пользу — наши ученые могли бы быть надежным источником информации», — сказал Римкявичюс.

На вопрос, пользуются ли должностные лица Литвы услугами ученых, ознакомившихся со строительством АЭС изнутри, директор института ответил, что пока что не видит большой заинтересованности. Ученый признал, что больших сомнений по поводу участия в международном проекте раньше не возникало. Римкявичюс утверждал, что ученых поощряют участвовать в них и для своей деятельности привлекать средства из-за границы: «У нас даже не возникало мыслей, что нас обвинят том, что мы помогаем строить АЭС». Проект, в котором участвуют литовские ученые, финансируется по программе Еврокомиссии «Инструмент ядерной безопасности», на которую средства из своего бюджета выделяет и Литва.

«Наша проблема в том, что не все деньги, которые Литва выделяет на участие в различных программах, потом возвращаются», — сказал Римкявичюс. «Хотя сейчас согласно проставленной информации, складывается впечатление, будто литовские ученые работают в Белоруссии чуть ли не тайно, информация об этом публиковалась на сайте института», — пишет газета.

«Мы чувствуем себя не очень из-за возникшей реакции — намерения были совсем другие, а сейчас мы стали чуть ли не коллаборационистами, хотя мы работаем только с Еврокомиссией», — сожалел Римкявичюс.

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