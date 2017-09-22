Вильнюс, 22 сентября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Вашингтоне обсудил российско-белорусские учения «Запад-2017» с американскими политиками, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 сентября, в МИД Литвы.

Минобороны России Боевые стрельбы ракетчиков Балтийского флота в рамках учения «Запад-2017»

«Я еще раз услышал подтверждение, что США сохраняют повышенное внимание к безопасности Литвы и всего нашего региона и понимают угрозы, которые возникают для региона стран Прибалтики и всего трансатлантического общества», — сказал Линкявичюс.

Министр поблагодарил США за дислокацию военных и военной техники и дополнительные американские истребители, которые были присланы, когда по соседству с Литвой проходили военные учения России и Белоруссии «Запад 2017».

«Мнимая прозрачность учений, только выборочный и ограниченный доступ к небольшой части учений не рассеяли обоснованные опасения международного общества относительно атакующего характера учений. Хотя активная фаза учений «Запад» закончилась, эти учения в широком смысле продолжаются уже с 2008 года. Это выражается в непрозрачной и сильно завышенной активности военных, в агрессивных военных действиях. Мы должны и дальше своей решительной и последовательной политикой показывать, что любая агрессия или нарушение суверенитета соседних стран будет дорого стоить», — сказал министр Литвы.

Линкявичюс провёл беседу об учениях «Запад-2017» с заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном, заместителем советника президента США по вопросам национальной безопасности генералом майором Рикки Уодделлем и старшим директором Совета по национальной безопасности США по вопросам Европы и НАТО Ричардом Хукером.