Москва, 22 сентября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Законопроект об общественном обсуждении в сфере градостроительства, принятый Госдумой в первом чтении 22 сентября, — шаг назад, так как людям не хватает живого общения с чиновниками при принятии того или иного решения. А публичные слушания, несмотря на все недостатки, остаются площадкой, которая дает такую возможность. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель воронежской общественной организации «Город и Транспорт» Андрей Фурсов. При этом именно в градостроительной сфере наличие такой возможности нужнее всего.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по сносу старых зданий

«Именно градостроительные вопросы становятся предметом обсуждения большинства публичных слушаний. Замена их на интернет-обсуждение — логичный с точки зрения законодателя шаг с учетом невысокого интереса граждан к данному институту. Ведь публичные слушания имеют рекомендательный характер, от них фактически сегодня ничего не зависит. К тому же они проводятся зачастую в будние дни (в рабочее время), и многие люди не имеют возможности принять в них участие.

Однако с точки зрения развития демократических процессов отмена публичных слушаний, где граждане могут лично пообщаться с муниципальными чиновниками и строителями, публично представить свои мысли, создавая живую дискуссию — это шаг назад», — сказал общественный деятель.

Ранее общественная организация предлагала реформировать институт общественных слушаний. К примеру, по мнению активистов, необходимо запретить проведение публичных слушаний в рабочее время, или даже в будние дни, так как многие работающие люди не могут принимать в них участие. Кроме того, необходимо запретить проведение публичных слушаний, назначенных разными субъектами в одно и то же время. Также активисты предлагали публиковать анонсы собраний не только в муниципальной газете, которая не так популярна у горожан, но и в интернете, например, на отдельном сайте или на отдельной странице на сайтах администраций. Важно, по мнению общественников, и закрепить возможность отмены результатов слушаний.

Мнения о том, что необходима реформа порядка проведения публичных слушаний, придерживаются и защитники объектов культурных наследий. Так, по мнению заместителя председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольги Рудевой, сейчас общественные слушания не отвечают тем требованиям, которые к ним предъявлялись изначально.

«В Воронеже осталось слишком мало зданий, которые рассказывают нам о прошлом, и мы должны их беречь, как зеницу ока. Сейчас общественные слушания выглядят комично. С одной стороны — защитники, с другой — люди, которые явно отстаивают интересы застройщиков. Они чуть ли не под свист начинают защищать явно не свои позиции. В том формате, в котором общественные слушания проходят сейчас, они не похожи на приличные общественные слушания, где действительно объективно можно рассмотреть тот или иной проект», — считает активист.

ИА REGNUM напоминает, что законопроектом вносятся поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. В частности, законопроект предусматривает, что публичные слушания могут проводиться с использованием интернета. Депутаты считают, что такая норма расширит способы влияния граждан на принятие градостроительных решений и будет способствовать повышению открытости процедуры общественных обсуждений.

Между тем депутаты из регионов России напомнили коллегам из Госдумы, что регионы — не Москва. К примеру, по словам депутата Тамбовской городской думы Артема Александрова, законопроект не учитывает реалий провинции. В Тамбове, как рассказал депутат, не все жители провинции активно пользуются интернет-технологиями и вряд ли готовы участвовать в онлайн-обсуждениях. В это же время публичные слушания, которые проходят в оффлайн-режиме, дают возможность высказаться всем слоям населения.

«Я не ярый противник этого механизма, потому что понимаю, что за ним — будущее, но нужно исходить и из реалий провинции. Может быть, нужна вариативность: где-то публичные слушания, где-то — голосование в электронном формате», — сказал политик корреспонденту ИА REGNUM.