Ярославль, 22 сентября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. На торгах «ушла с молотка» квартира председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию областной Думы Алексея Окладникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Сайт областной Думы Алексей Окладников

В Межрайонном отделе судебных приставов на исполнении находилось сводное производство, согласно которому необходимо было взыскать задолженность по кредиту в размере более 3,9 млн. рублей. Оформляя кредит, депутат оставил в залог 4-х комнатную квартиру, расположенную в центре города.

«Он был предупрежден, что в случае неуплаты долга на имущество будет наложен арест. Но, не смотря на это, мужчина не спешил расплачиваться по имеющейся задолженности. В связи с этим был наложен арест на квартиру, принадлежащую должнику», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области Екатерина Пиунова.

В конце августа состоялся аукцион по продаже арестованного имущества. По результатам торгов квартира была продана за 5,1 млн. рублей. Поступившие на счет Межрайонного отдела судебных приставов денежные средства на днях перечислены взыскателю — кредитной организации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.