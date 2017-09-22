Минск, 22 сентября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Оппозиционное движение Белоруссии под названием «За свободу» требует ввести на российско-белорусской границе контроль. Связывают активисты такую необходимость с делом об исчезновении украинского гражданина Павла Гриба. Оппозиционеры напирают на то, что бездействие белорусских властей «ухудшает отношения с Украиной», в связи с чем и предлагается на границе с Россией ввести паспортный контроль. Сообщение об этом появилось на сайте движения сегодня, 22 сентября.

Alberto Cabrera Отпечаток пальца

В заявлении организации говорится, что по поводу исчезновения Павла Гриба, которого обвинили в терроризме, до сих пор нет полного официального заявления, а спо себе этот инцидент говорит об отсутствии суверенитета Белоруссии, ухудшает отношения с Украиной, подрывает международный авторитет страны, свидетельствует о небезопасности пребывания в республике. Представители движения потребовали от МВД провести расследование по этому поводу.

Антироссийски настроенные белорусские оппозиционеры не нашли ничего лучше, как предложить ввести контроль на белорусско-российской границе. Более того, по мнению «активистов», республика «расслабляет защиту своей территории», не может гарантировать безопасность гражданам и представителям других стран в Белоруссии, отказываясь выполнять это требование.

Еще «За свободу» потребовало ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и призвали власти республики «вернуться в международное правовое поле».

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Напомним, что об исчезновении 19-летнего Павла Гриба в конце августа 2017 года сообщил его отец. Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения украинского гражданина. Прокуратура в Черниговской области возбудила уголовное производство по статье «умышленное убийство». По словам родственников, юноша исчез во время поездки в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился в соцсетях.

Белорусская сторона, в свою очередь, начала проводить необходимые проверки, по результатам которых примут решение о возбуждении уголовного дела. Поскольку дело вызвало широкий общественный резонанс на Украине, в Белоруссии это дело взяли на особый контроль. Поэтому заявления белорусских оппозиционеров о бездействии властей не обосновано.

Что касается введения контроля на российско-белорусской границе, то напомним, что еще в начале февраля 2017 года директор ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией, что вызвало крайнее недовольство в Минске. Решение российской стороны стало ответом на введение Белоруссией без согласования с Москвой краткосрочного безвизового режима для граждан 80 государств.

Отметим, что прозападная оппозиция в Белоруссии всеми возможными способами пытается разрушить и без того часто напряженные отношения между Москвой и Минском. Своей целью они видят полную ориентацию Белоруссии на Запад и прекращение союзнических отношений с Россией и при этом поддерживают украинских радикалов.