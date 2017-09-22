Берлин, 22 сентября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Партии «Альтернатива для Германии» и ФДП (свободные демократы) объявили о создании следственной комиссии после избрания в Бундестаг, которая должна будет вынести заключение, на каком юридическом основании Меркель открыла границу в 2015 году, — сообщает сегодня, 22 сентября Die Welt. Это может стать серьезным ударом по позициям федерального канцлера накануне ее переизбрания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

За несколько дней до выборов в Бундестаг информационным службам Die Welt был предоставлен экспертный отчет о миграционном кризисе, который у многих вызвал недоумение. Научная служба Бундестага поставила под сомнение вопрос о том, должно ли было решение об одобрении массового притока беженцев на территорию страны быть вынесено на голосование в парламент осенью 2015. Юридические службы парламента заявляют, что федеральное правительство так и не предоставило юридического обоснования этого решения.

Юристы, ссылаясь на «доктрину существенности» и принципы демократии и правового государства, утверждают, что законодатель обязан «в основополагающих нормативных сферах… все существенные решения принимать самостоятельно». На вопрос о том, является ли массовый прием беженцев «существенным решением», юристы, с присущим им научным нейтралитетом, не дают однозначного ответа.

Вместо этого они ссылаются на решение Федерального конституционного суда о «воссоединении с семьей»: именно «на законодательной власти лежит ответственность за принятие решения… о том, будет ли, и в каком процентном соотношении относительно общего числа немецкого населения, ограничиваться доля пребывания лиц не немецкого происхождения на федеральной территории». Отсюда очевидно, что вопрос ограничения потока беженцев все же относится к ведению парламента.

Однако, как сообщает немецкое издание, на деле все было совсем иначе. Фактически, 4 сентября 2015 года федеральный канцлер Ангела Меркель (ХДС) приняла решения об «открытие границы» лишь после консультации с отдельными федеральными министрами. В парламенте же это решение так и не было вынесено на голосование.

Экспертное мнение Научной службы также указывает на то, что федеральное правительство до сих пор так не дало никакой информации о правовой основе, подкрепляющей принятие своего решения. Исходя из этого, беженцы, прибывающие из Австрии, с территории третьего государства, должны были быть задержаны на границе.

Исключение из «обязательства отказать во въезде» возможно сделать лишь в случае «наличия соответствующего распоряжения Федерального министерства внутренних дел». Однако такой договоренности также не существовало. Кроме того, федеральное правительство официально не объявило о так называемом праве на самостоятельный въезд, на основании которого Германия может принять просителей убежища, однако те фактически должны оставаться на территории других стран.

Экспертный отчет может существенно подорвать позиции федерального канцлера, поскольку ФДП и АдГ объявили о своем намерении развернуть следственную комиссию по политике беженцев Меркель на основе данных отчета после своего избрания в бундестаг.

«Левые» также настаивают на прояснении ситуации. Депутат Севим Дагделен, с чьей подачи и было сделано экспертное заключение, комментирует: «Канцлер должна занять позицию из уважения к бундестагу». Никто не отрицает, что «помогать людям» правильно. Тем не менее, экспертный отчет показал, что Меркель и вице-канцлер Зигмар Габриэль (СПД) проводили недобросовестную политику в отношении беженцев, что в конечном итоге укрепило позиции АдГ. «Жаль, что к процессу принятия решения, помимо бундестага, не были также привлечены и соседние государства», — отметила депутат.