Обнинск, Калужская область, 22 сентября, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Ажиотаж вокруг премьерных показов художественного фильма «Матильда» продолжает расти не только в центральных городах, но и в регионах. В калужском Обнинске разгорелась бурная дискуссия о целесообразности проката ленты в местных кинотеатрах. Так, история любви балерины Матильды Кшесинской и будущего российского императора всплыла вопросом на страницах местного общественно-политического еженедельника «ВЫ и МЫ»: а будут ли показывать эту всеми обсуждаемую картину и в нашем городе? Ведь сложно оценивать её провокационность и пагубность, не увидев, что она из себя представляет своими глазами.

Pressaobninsk.ru Обнинские кинотеатры не могут определиться с показом фильма «Матильда»

Между тем, местные кинотеатры находятся в большом смятении и, несмотря на желание заработать на разрекламированной ленте, высказывают опасения, связанные с безопасностью зрителей. Тем более, что кинотеатры «Синема Де Люкс» и «Мир», как и многие подобные заведения страны, получили письма от имени организации «Христианское Государство — Святая Русь» с недвусмысленными намёками на последствия, которыми может обернуться демонстрация «грязного фильма». Например, предупреждения о возможной «братоубийственной народной войне».

«Выход на экраны «Матильды» повлечёт за собой страшные для всей России последствия — всего за 10 миллионов рублей можно сжечь все кинотеатры России», — заявляют авторы письма.

Заявление недвусмысленное и отмахнуться от него в Обнинске не смогли. Тем более, что в Калужском регионе, похоже, также нашлись те, кто решил остановить «Матильду». Во всяком случае, фото подобного содержания с участием боровских казаков растиражировано по всем социальным сетям.

О серьёзности намерений еженедельник решил спросить у командира «Казачьего разъезда» Сергея Мельницкого. Тот сразу заявил, что к фильму относится сугубо негативно, однако на вопрос, будет ли предпринимать какие-либо действия в случае его выхода, ответил отрицательно.

Имеются противники «Матильды» и в кинематографической среде Обнинска. Так, президент известного Международного православного кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко) заявила, что режиссёр Алексей Учитель для неё персона нон грата.

«Этот человек для меня потерял своё лицо, как гражданин, патриот и деятель русской культуры», — заявила монахиня.

Однако, что касается угроз якобы православных активистов, то, по словам монахини, это связано с тем, что сейчас просто стало много психически больных людей, а противостоять распространению подобных кинолент нужно с помощью суда. Тем не менее, оба обнинских кинотеатра рассматривают поступившие им предупреждения со всей серьёзностью и явно не хотят повторить екатеринбургский опыт.

«Мы очень переживаем по этому поводу. Уже получили два письма с угрозами сжечь кинотеатр. Окончательного решения ещё нами не принято, но склоняемся к тому, чтобы не показывать. Всё-таки у нас отдельно стоящее здание и вдруг найдется тот, кто бросит в него бутылку с зажигательной смесью и все нам спалит», — опасается директор обнинского кинотеатра «Мир» Николай Бок.

В невесёлых раздумьях находится и руководство другого городского кинотеатра «Синема Де Люкс», где также получили гневные «антиматильдовские» послания. Как заявил директор комплекса Андрей Огнев, в случае положительного решения по «Матильде» он даже собирается обратиться в полицию для обеспечения дополнительной безопасности граждан.

В общем, ломая голову над дилеммой показывать ли «Матильду», важно, чтобы это не обернулось шекспировским «быть или не быть». Однако, похоже, что для многих этот вопрос сегодня стоит именно так. Но отвечая на него одинаково утвердительно, кинотеатры принимают по поводу «Матильды» разные решения — одни полагают, что лучше перестраховаться и отказаться от неё, а другие, что гораздо опаснее идти на поводу у радикально настроенных граждан.

«Дело в том, что сейчас на всех фильмах и так стоят возрастные ограничения, поэтому контроль все-таки ведется и если бы там действительно был бы призыв к чему-то плохому, то «Матильду» просто бы не выпустили на экраны. Поэтому те, кому это не нравится, пусть не смотрят — в этом плане у нас полная свобода. Тем более, что в России и так показывают большое количество американских кинокартин, которые выставляют нашу страну не в лучшем виде. Но мне не кажется, что этот фильм будет очень популярным и, например, я сам в любом случае не собираюсь на него идти, поскольку в кинотеатрах я смотрю фильмы в основном из-за спецэффектов. А если брать историческое направление, то я предпочитаю читать книги, поскольку там меньше искажения, — считает депутат Обнинского городского собрания Андрей Зыков.

«Запрещать фильм точно не стоит, ведь зрителя все равно не обманешь. Этим можно только сделать картине лишнюю рекламу. Если он окажется откровенно плохим, то люди просто встанут и уйдут из зрительного зала. Но сильно стараться над тем, чтобы показать «Матильду», думаю, тоже нет необходимости. Мне кажется, вся эта шумиха излишняя и зря ее раздули, потому что тысяча фильмов в год проходят для зрителей незаметно и если бы не устроенная истерика, то «Матильда» тоже была бы в их числе. Этот фильм просто никто бы не заметил», — заявил еженедельнику «ВЫ и МЫ» депутат Обнинского городского Собрания Вячеслав Наруков.