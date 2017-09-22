Москва, 22 сентября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Российская компания «Россети» намерена войти в Крым, чтобы окончательно решить энергетическую проблему полуострова. Такое решение сопряжено с риском попасть под санкции, однако для «Россетей» такие меры заметного вреда не принесут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 22 сентября первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Rosseti.ru Сотрудники компании «Россети»

«Санкции против «Россетей» вполне реальны, но они не принесут заметного вреда, поскольку компания преимущественно использует российское оборудование, и доля западного снижается с каждым годом», — заявил Андриевский.

«Некоторые технические и финансовые проблемы из-за санкций возможны, но они решаемы, иначе бы компания не стала так рисковать», — уверен он.

Таким образом, заход в Крым свидетельствует о сильной позиции компании — «Россети» являются крупнейшей в России и мире энергетической компанией, которая успешно ведёт свой бизнес в последнее время, указал первый вице-президент Российского союза инженеров.

«В прошлом году благодаря эффективному управлению она впервые в истории получила чистую прибыль по РСБУ по итогам года, при том, что в 2015 году убыток компании составил 18,2 млрд рублей. Компания успешно реализует программу по импортозамещению, активно проводит различные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — констатировал Андриевский.

«Предполагается, что вход в Крым не подорвёт существенно доверие к компании. Акции «Россетей» растут с июня, на днях наметился небольшой спад, но это, скорее всего, временно — компания отыграется», — подчеркнул он.

Эксперт также прокомментировал смену формы компании, непосредственно отвечающей за инфраструктуру в Крыму — как ожидается, электросети полуострова уже в ближайшее время перейдут от ГУП «Крымэнерго» (принадлежит «Минтопэнерго») под контроль одноимённого АО, которым и будут на 75% владеть «Россети».

"АО лучше ГУП в том смысле, что позволяет привлекать дополнительные инвестиции», — указал Андриевский.

«Крымские сети получают хорошую возможность выйти на качественно новый уровень обслуживания и избавиться от существующих рисков ограничения подачи электроэнергии на полуострове», — заключил он.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и Минэнерго сообщила о том, что электросети Крыма в ближайшее время могут перейти под контроль нового АО «Крымэнерго» — структуры, которая войдёт в состав федеральных «Россетей».

По данным газеты, документы о регистрации АО «Крымэнерго» в настоящее время уже находятся в работе. Государственный холдинг «Россети» получит 75% акций компании, а остальные 25% плюс одна акция останутся у республиканских властей в соответствии с соглашением об особом порядке управления акциями АО.