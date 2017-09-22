Москва, 22 сентября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Заявление белорусского министра иностранных дел Владимира Макея на Генеральной Ассамблее ООН о необходимости завершить «холодную войну» и начать новый «Хельсинкский процесс» говорит о союзнических отношениях между Россией и Белоруссией. Чем больше у РФ будет таких партнёров, тем более удастся пробить брешь в антироссийской политике Запада. Об этом сегодня, 22 сентября, в интервью ИА REGNUM заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков.

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«Это осуществляется в рамках партнерских отношений, союзнических, может быть, даже в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Не можем исключать, что наши белорусские друзья, наши белорусские партнёры хотели бы, чтобы та конфронтация, которая сейчас есть между Россией и Западом, которая идет не по нашей вине и не только по нашему желанию, как можно скорее прекратилась», — отметил эксперт.

По его словам, чем больше у России будет появляться партнёров, которые, с одной стороны, будут ответственны, а с другой стороны, будут обладать достаточной политической волей, чтобы подобные предложения на международных площадках озвучивать, тем успешнее получиться наладить глобальную ситуацию.

«За это, мне кажется, надо господину Макею сказать большое спасибо. Так проще нам будет работать с западниками, потому что один из основных методов, которым сейчас в информационном поле Россию наши западные партнёры пытаются давить, это консенсус, который они формируют. Антироссийский. В этом консенсусе необходимо пробивать дыры, бреши. Тогда вся логика антироссийская, вся истерия, которая выстраивается сейчас, будет выглядеть не так убедительно, как хотел бы Запад», — подчеркнул директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Как ранее передавало ИА REGNUM, глава МИД Белоруссии Владимир Макей на Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября призвал завершить холодную войну и начать новый «Хельсинкский процесс». Макей заявил, что республика хочет стать «мостом, связывающим старое с еще не родившимся».

Глава МИД заявил, что ключевые игроки на международной политической арене — Россия, Китай, США, страны ЕС — должны начать диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений. В свою очередь, Белоруссия готова предоставить площадку для процесса. Договоренности по результатам такого диалога поставят точку в последней эпохальной войне, поскольку она еще не закончилась.

По словам Макея, переговорный процесс может быть в будущем реализован при поддержке ООН. Сегодня эта идея может показаться нереалистичной, но, как отметил министр, так несколько лет назад воспринималось и предложение о введении миротворцев на Украину, а сейчас это активно обсуждается в ООН.