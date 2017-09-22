Ярославль, 22 сентября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В связи с установлением неблагоприятных климатических условий мэр Владимир Слепцов принял решение о начале в Ярославле отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Pixabay.com В квартирах ярославцев потеплеет со 2 октября

В этом году отопительный период в Ярославле для образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социального обслуживания, бань начнется с 25 сентября, а для жилищного фонда и административных зданий со 2 октября. Мэрия Ярославля напоминает, что город на 100% готов к отопительному сезону.