Астана, 22 сентября, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Конструктивный диалог на всех уровнях существует между Казахстаном и Белоруссией, заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин в ходе 13-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает 22 сентября «КазТАГ».

president.gov.by Президенты Белоруссии и Казахстана

По его словам, обе страны готовы развивать совместные партнерские отношения, в частности, усилить взаимодействие для расширения линейки выпускаемой совместной продукции. Также совместным отношениям благоприятствует и то, что Белоруссия и Казахстан входят в Евразийский экономический союз.

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Напомним, валовой приток прямых инвестиций из Белоруссии в Казахстан составил $826,4 млн за 12 лет. Валовой отток прямых инвестиций из Казахстана в Белоруссию составил $56,3 млн за указанный период.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане за семь последних лет открылись 682 бизнес-проекта в рамках господдержки малого и среднего бизнеса, которые привлекли 11,45 млрд рублей налогов в бюджет республики.

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