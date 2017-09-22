Рига, 22 сентября, 2017, 15:37 — ИА Регнум. В ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» госучреждения Латвии не констатировали кибератак на свои ресурсы, заявила представитель Cert. lv Светлана Амберг, сообщает LETA.

Минобороны России Учение «Запад-2017»

«Несмотря на то, что в последнее время латвийские специалисты по кибербезопасности выявили несколько попыток «прощупать» защиту компьютерных систем госструктур Латвии, их нельзя явно связать с проведением «Запад-2017», — заявила Амберга.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии неоднократно заявляли о том, что Россия предпримет кибератаки во время учений «Запад — 2017».

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