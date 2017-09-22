Москва, 22 сентября, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы инициируют проверку по выявлению причин, которые привлекли к потере активов у трех крупных российских банков — обанкротившегося «Югра» и находящихся на санации Центробанка РФ «Открытие» и «Бинбанка». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе пленарного заседания 22 сентября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время принятия протокольного поручения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Поручение о необходимости запросить в Центробанке РФ и у правоохранительных органов информацию и организовать проверку причин потери активов трех банков внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Валерием Гартунгом («Справедливая Россия»). Отправлять такой запрос будет комитет Госдумы по финансовому рынку. Между тем, по словам спикера, депутатам следует не просто организовать, а именно инициировать соответствующую проверку.

«Если нет возражений, коллеги, то мы с вами поручим не организовать, а инициировать проверку причин, повлекших потери активов банков», — заявил Володин.

Причиной для протокольного поручения стала просьба «Бинбанка» о санации, которую озвучило руководство банка 20 сентября. Это уже второе за месяц обращение к Центробанку РФ с просьбой о помощи — ранее о санации мегарегулятора попросил банк «Открытие».

"Ситуация с «Бинбанком» говорит о том, что санировать частный коммерческий банк за счет госсредств можно, просто обратившись в Центробанк. Между тем ЦБ РФ отказался оказать поддержку банку «Югра», — отмечается в протокольном поручении.

По словам депутатов, банк «Открытие» уже получил от ЦБ займ в 1 трлн рублей, еще порядка 250—350 млрд рублей регулятор отправит на санацию «Бинбанка». В общей сложности на поддержку банков уйдет порядка 1,35 трлн рублей.

«Напоминаю, что в 2014 году мы банковской системе уже простили поддержку в 1,5 трлн рублей за счет федерального бюджета, сейчас набирается еще 1,5 трлн рублей. Мы обязаны отреагировать на ситуацию, но для этого нам нужна достоверная информация о том, что происходит в банковской системе», — заявил в ходе пленарного заседания Гартунг.

Кроме этого, как отмечают авторы поручения, депутаты также рассмотрят вопрос привлечения к ответственности членов Центробанка, которые допустили сложившуюся в банках ситуацию и вовремя не провели необходимый контроль и проверки.