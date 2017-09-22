Барнаул, 22 сентября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. За два часа хирурги Алтайского краевого кардиологического диспансера провели уникальную для региона операцию по экзопротезированию восходящего отдела аорты. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM врач-сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №1 Константин Щербаков, применённая методика, по сравнению с традиционной, значительно повышает шансы на успешное лечение и снижает вероятность осложнений.

Светлана Шаповалова Алтай

Причиной развития аневризмы, как известно, является дефект ткани стенки аорты.

«Это приводит к ее расширению и нарушению работы клапана. Появляется угроза разрыва аорты. Такой исход неминуемо приводит к смерти больного. Единственный выход — хирургическое вмешательство», — заключил доктор.

Между тем, еще в недавнем прошлом при аневризме аорты кардиохирургам приходилось предпринимать неимоверные усилия, проводя сложнейшую операцию, в ходе которой заменяли протезами сердечный клапан, аорту и коронарные артерии. Все манипуляции могли занимать до восьми часов.

Теперь же сотрудники Алтайского краевого кардиологического диспансера в ходе оперативного вмешательства в месте аневризмы надевают специальный протез (он сдерживает аорту от чрезмерного расширения и предохраняет от разрыва) и заменяюттолько сердечный клапан. Пациент, которому проводили операцию, уже выписан из стационара на следующий этап — санаторное лечение.

Напомним, с мае 2017 года алтайские кардиохирурги стали проводить эхокардиографию (ЭХОКГ) с контрастированием, что позволило лучше выявлять тромбы и опухоли в сердце.

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Спасти жизнь пациента с тотальным расслоением аорты удалось кардиохирургам Алтайской краевой клинической больницы (АККБ). Успешная операция была осуществлена в апреле 2017 года.