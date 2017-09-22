Ярославль, 22 сентября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Ярославский зоопарк сегодня снова проверяли специалисты и полиции, и Росгвардии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Yaroslavlzoo.ru Ярославский зоопарк

Сотрудники ярославского зоопарка обнаружили на своей территории подозрительную коробку и позвонили в полицию. На место выехали специалисты по взрывчатым веществам из полиции и Росгвардии. Через 1.5 часа проверка была закончена.

«Ложная тревога — там обычная коробка с мусором», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

20 сентября сотрудников и посетителей зоопарка эвакуировали после сообщение о заложенной на территории зоопарка бомбе. Тогда в Ярославле «заминировали» 18 объектов.