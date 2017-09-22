Ярославль, 22 сентября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Наиболее вероятным претендентом на должность главы ГУ МВД по Саратовской области называют генерал-майора полиции Николая Трифонова. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ИА «Взгляд-инфо».

76.мвд.рф Николай Трифонов

В УМВД России по Ярославской области эту информацию не комментируют, ссылаясь на то, что приказа о назначении пока не существует.

То в отставку, то на службу в другие регионы Николая Трифонова провожают с завидной регулярностью. Поводом для очередной волны слухов стало заявление губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Вчера, выступая с инаугурационной речью, он наделил экс-начальника региональной полиции Сергея Аренина полномочиями члена Совета Федерации.

В верхней палате парламента генерал Сергей Аренин будет представлять правительство Саратовской области.