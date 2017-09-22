Калуга, 22 сентября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Боровском районе Калужской области планируют производить фармсубстанции. Предприятие, принадлежащее компании ООО «Мир-Фарм Калуга», появится в особой экономической зоне «Калуга», сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Фото Агентства регионального развития Калужской области © На заседании экспертного совета

По данным Агентства регионального развития Калужской области, мощность нового предприятия составит до 41 тонны фармацевтической продукции в год, объём инвестиций — порядка 975 млн рублей. Первоначально на предприятии будет 130 рабочих мест.

Отметим, учредитель ООО «Мир-Фарм Калуга» — ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», специализирующаяся на производстве фармсубстанций, а также готовых препаратов, в том числе входящих входит в список жизненно необходимых и важнейших.

Как заявил генеральный директор УК особой экономической зоны «Калуга» Евгений Веселков, среди кандидатов на открытие производства в зоне сейчас ещё 5 компаний фармацевтической индустрии.

«Власти области готовы оказывать всестороннее содействие в оперативном запуске проектов и защищать интересы высокотехнологичных производств на региональном и федеральном уровне», — также отметил заместитель губернатора Калужского региона Владимир Попов.

Напомним, ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках — в Людиновском и Боровском районах Калужской области. Общая площадь объекта 1042 га.