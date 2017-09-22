Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана запланирована 23 сентября в Нью-Йорке, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который в эти дни в США принимает участие в Генассамблее ООН.

Встречa Сергея Лаврова и Эдварда Налбандяна в Нью-Йорке

«Да, такая встреча планируется 23 сентября. На повестке вопрос организации встречи президентов Армении и Азербайджана, а также график визита сопредседателей в регион», — сказал Налбандян.

Сегодня, 22 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Армении с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба МИД, министры обсудили процесс реализации договоренностей, достигнутых на встречах президентов двух стран. Стороны коснулись ряда вопросов повестки союзнических отношений, повестки 72-й сессии Генассамблеи ООН. Министры также обсудили график предстоящих визитов на высоком уровне.

Последний раз главы МИД Армении и Азербайджана встречались 11 июля в Брюсселе.

На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Ричард Хогланд (США), Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана состоялась больше года назад, в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Ранее в том же году аналогичная встреча состоялась в Вене.

На тех встречах были согласованы предложения о размещении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Однако Азербайджан отказался подписать данное соглашение.

Для продолжения переговоров на высшем уровне Ереван настаивает на реализации предложений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

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